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    Продолжают лечение от коронавируса и пневмонии 21 749 казахстанцев

    20 Августа 2022 10:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 августа лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 21 749 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Среди получающих лечение 21 434 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 315 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находятся 917 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 832 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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