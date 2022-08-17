Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Продолжают лечение от коронавируса 21 тыс. 957 казахстанцев

    17 Августа 2022 09:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 17 августа лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 21 тыс. 957 человек (–21 656+ и 301 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 тыс. 058 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 тыс. 899 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – четыре пациента.


    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 17 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса
    230 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
    17 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
    Выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане 645 человек
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров