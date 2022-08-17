Продолжают лечение от коронавируса 21 тыс. 957 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 17 августа лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 21 тыс. 957 человек (–21 656+ и 301 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 тыс. 058 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 тыс. 899 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – четыре пациента.



