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    Продолжается восстановление роста в горнодобывающей промышленности

    9 Декабря 2021, 08:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем производства в гонодобывающей промышленности увеличился на 0,8%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В горнодобывающей промышленности продолжается восстановление роста. В отчетном периоде объем производства в отрасли увеличился на 0,8%», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    В разрезе подотраслей производство в добыче металлических руд увеличилась на 3,9%, предоставление услуг в горнодобывающей промышленности – на 1,8%, добыча угля – на 0,7%.

    «В производстве сырой нефти, газа и прочих полезных ископаемых по-прежнему сохраняются отрицательные показатели», - добавил министр.

    Ранее глава ведомства рассказал о росте в обрабатывающей промышленности. По его словам, обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-ноябрь текущего года объем производства вырос на 5,2%. 15 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Алматы, Алматинской и Кызылординской областях.

    А. Иргалиев рассказал о росте экономики страны в текущем году. «В январе - ноябре текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в секторе услуг, устойчивые темпы роста в реальном секторе, укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях», - сказал Асет Иргалиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Экономика Нефть
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