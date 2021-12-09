Продолжается восстановление роста в горнодобывающей промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем производства в гонодобывающей промышленности увеличился на 0,8%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В горнодобывающей промышленности продолжается восстановление роста. В отчетном периоде объем производства в отрасли увеличился на 0,8%», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

В разрезе подотраслей производство в добыче металлических руд увеличилась на 3,9%, предоставление услуг в горнодобывающей промышленности – на 1,8%, добыча угля – на 0,7%.

«В производстве сырой нефти, газа и прочих полезных ископаемых по-прежнему сохраняются отрицательные показатели», - добавил министр.

Ранее глава ведомства рассказал о росте в обрабатывающей промышленности. По его словам, обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-ноябрь текущего года объем производства вырос на 5,2%. 15 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Алматы, Алматинской и Кызылординской областях.

А. Иргалиев рассказал о росте экономики страны в текущем году. «В январе - ноябре текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в секторе услуг, устойчивые темпы роста в реальном секторе, укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях», - сказал Асет Иргалиев.