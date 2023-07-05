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    Продолжается тушение природного пожара в Восточном Казахстане

    5 Июля 2023, 11:09

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Предпринимаются оперативные меры по тушению лесного пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    На территории Асубулакского лесного хозяйства продолжается тушение загорания сухой травы и кустарника в горно-скалистой труднодоступной местности на предварительной площади 20 га.

    Угрозы населенным пунктам нет. К ликвидации пожара привлечены 2 вертолета авиаподразделения ВКО, 2 вертолета АО «Казавиаспас» и 1 вертолет Минобороны РК, которыми совершено 72 сброса воды.

    Задействовано более 200 человек, 25 единиц техники от лесников, пожарных и МИО.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Восточно-Казахстанская область МЧС Пожар ДЧС
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