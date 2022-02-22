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    Продолжается строительство селезадерживающих плотин в Алматинской области

    22 Февраля 2022, 10:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин рассказал о предпринимаемых мерах по защите от селей в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для защиты населения и минимизации экономического ущерба от селей города Алматы и Алматинской области продолжается строительство селезадерживающих плотин на реках Аксай, Аюсай», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.

    По его словам, для защиты МЦПС Хоргос совместно с Китайской народной республикой осуществляется строительство селезадерживающей плотины Чукурбулак, а также защитных сооружений на реке Хоргос.

    «В целях обеспечения безопасности населения, объектов и автодорог в горных районах республики ГУ «Казселезащита» проведено 44 профилактических спуска снежных лавин, 375 наземных обследований лавиноопасных участков, выставлено боле 90 информационных щитов. В средствах массовой информации освещаются правила поведения населения в лавиноопасный период», - заключил министр.

    Напомним, уровень защищенности 158 населенных пунктов от паводков повысило МЧС РК.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Алматинская область Строительство Паводок Регионы Казахстана МЧС ДЧС
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