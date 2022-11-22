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Продолжается следствие по факту введения вакцины БЦЖ школьникам вместо Манту

22 Ноября 2022, 12:55
Продолжается следствие по факту введения вакцины БЦЖ школьникам вместо Манту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала увольнение медсестры, перепутавшей живую вакцину БЦЖ с туберкулиновой пробой в одной из школ Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный случай был передан в правоохранительные органы, независимо от того, была бы она уволена или продолжала бы работать, в любом случае идут следственные мероприятия. По поводу того, что она не могла дальше работать и написала заявление по собственному желанию, учитывая ее погрешности и нарушения в работе – это ее право. Но расследование, именно следственные мероприятия продолжаются», - сообщила глава Минздрава в кулуарах заседания Правительства РК.

Ранее в ряде казахстанских СМИ сообщалось, в сентябре этого года 42 первоклассникам в школе вместо пробы Манту ввели живую вакцину БЦЖ. Место укола разбухло и нагноилось. Когда родители стали разбираться, выяснилось, что произошла ошибка. Оказалось, медсестра с большим стажем перепутала ампулы. Школу, где случился скандал, обслуживала частная клиника, выигравшая госзаказ. Учебное заведение теперь обслуживает государственная поликлиника. Медсестра, перепутавшая живую вакцину БЦЖ с туберкулиновой пробой, уволилась по собственному желанию. Ее примеру последовала и врач, которая дала детям допуск в процедурную.

После инцидента врачи ведущих республиканских медцентров осмотрели актюбинских школьников, вакцинированных без пробного манту.


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