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    • Продолжается ремонт шортандинской котельной в Акмолинской области

    7 Августа 2022 20:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в рамках рабочей поездки в Шортандинский район посетил центральную котельную, где проходит капитальный ремонт пяти котлов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В отопительный период котельная обслуживает шесть многоквартирных домов, 15 квартир в частных жилых домах и 16 зданий юридических лиц.

    По информации директора ТОО «MONARCH PRO» Рустема Кожахметова, ведется демонтаж двух котлов, на следующей неделе привезут новые котлы, мощностью каждый по 1,7 МВт. Также будет проведена замена теплотрассы и насосной группы. Реализация такого проекта позволит обеспечить центральным теплоснабжением еще два многоквартирных жилых дома.

    Руководитель области, осмотрев ход работ, поручил завершить ремонт к сентябрю.

    Следующим объектом для посещения стала пекарня «Алина», где производятся порядка 10 наименований хлебобулочных изделий. Пекарня также занимается поставкой социального хлеба. А в 2020 году предприятием открыт и магазин по реализации мясной продукции.

    Далее глава региона осмотрел капитальный ремонт летних наружных водопроводных сетей. Производится замена труб протяженностью 2,9 км, установка контейнерной насосной станции и КТПН-100.

    В ходе поездки аким поселка Мамбет Цэрэг доложился о водоснабжении. Ежедневно жители поселка потребляют порядка двух кубометров воды.

    «В целом, для полного решения необходимо своевременное окончание и других проектов», - подчеркнул Е. Маржикпаев.

    Посетил руководитель области парк, где ведутся ремонтные работы, и центральный стадион населенного пункта, ставший с прошлого года местом проведения досуга детей.

    В завершение поездки аким области ознакомился с ходом проведения работ по покраске фасадов 27 жилых домов.

    По итогам рабочей поездки Ермек Маржикпаев дал ряд поручений по развитию Шортандинского района.

    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #ЖКХ #Акимат
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