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    Продолжается ремонт автодороги в Актобе

    7 Июля 2023, 14:33

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе продолжается реконструкция автодороги от моста через реку Илек до автодороги «Актобе – Орск» (Акжарская трасса), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

    В ходе рабочего объезда г. Актобе аким области Ералы Тугжанов проинспектировал ход работ.

    Ремонтом участка протяжённостью 9,2 км занимается подрядная организация ТОО «Агрофирма Коквест».

    Дорога будет расширена до 4 полос.

    На сегодняшний день на участке дороги от 4,7 до 5,6 км укладывается первый слой асфальтового покрытия. Затем дорожники приступят к подготовке основания 1,5 км дороги.

    Ералы Тугжанов поручил подрядчику своевременно завершить реконструкцию дороги.

    Пресс-служба

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Актюбинская область Дороги Актобе
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