Продолжается ремонт автодороги в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе продолжается реконструкция автодороги от моста через реку Илек до автодороги «Актобе – Орск» (Акжарская трасса), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В ходе рабочего объезда г. Актобе аким области Ералы Тугжанов проинспектировал ход работ.

Ремонтом участка протяжённостью 9,2 км занимается подрядная организация ТОО «Агрофирма Коквест».

Дорога будет расширена до 4 полос.

На сегодняшний день на участке дороги от 4,7 до 5,6 км укладывается первый слой асфальтового покрытия. Затем дорожники приступят к подготовке основания 1,5 км дороги.

Ералы Тугжанов поручил подрядчику своевременно завершить реконструкцию дороги.

Пресс-служба