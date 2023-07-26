Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Продолжается реконструкция республиканской трассы Актобе-Кандыагаш

    26 Июля 2023, 06:38

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Третий год продолжается реконструкция трассы республиканского значения Актобе-Кандыагаш. Ремонт идет активными темпами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Проект предусматривает расширение дороги до 4 полос, строительство мостов, скотопрогонов и путепровода через железную дорогу. Ход работ по реконструкции проинспектировал аким области Ералы Тугжанов.

    На участке с 11 по 52 километр строительно-монтажные работы проводит компания ТОО «Сине Мидас Строй». В настоящее время основные работы проводятся на участке дороги в объезд города Алги, протяженностью 16 километров. Таким образом транзитный транспорт не будет заезжать в город. На 9 километрах уложено щебеночное покрытие, на 3 километрах – асфальт.

    «На объездной дороге проектом предусмотрено строительство 7 разных по величине и назначению мостов. Работы здесь планируем завершить осенью этого года. С открытием движения транзитный транспорт больше не будет заезжать в Алгу» - говорит директор областного филиала АО «НК «Казавтожол» Айбол Данагул.

    Участок трассы с 52 по 100 километр ремонтирует ТОО «Ассана Дорстрой». Здесь задействовано более 600 человек и около 300 единиц техники.

    Качество и темпы работ на двух участках трассы находятся на контроле акимата области.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    На загородных трассах Казахстана запустят аппаратный комплекс для проверки скоростного режима
    В Атырауской области с начала 2022 года создано 17 тысяч новых рабочих мест
    Улицу Тургут Озала на ночь перекроют в Алматы
    Подрядчика оштрафовали за срыв строительства пристройки к школе-интернату в Алматы
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области