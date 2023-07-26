Продолжается реконструкция республиканской трассы Актобе-Кандыагаш

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Третий год продолжается реконструкция трассы республиканского значения Актобе-Кандыагаш. Ремонт идет активными темпами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Проект предусматривает расширение дороги до 4 полос, строительство мостов, скотопрогонов и путепровода через железную дорогу. Ход работ по реконструкции проинспектировал аким области Ералы Тугжанов.

На участке с 11 по 52 километр строительно-монтажные работы проводит компания ТОО «Сине Мидас Строй». В настоящее время основные работы проводятся на участке дороги в объезд города Алги, протяженностью 16 километров. Таким образом транзитный транспорт не будет заезжать в город. На 9 километрах уложено щебеночное покрытие, на 3 километрах – асфальт.

«На объездной дороге проектом предусмотрено строительство 7 разных по величине и назначению мостов. Работы здесь планируем завершить осенью этого года. С открытием движения транзитный транспорт больше не будет заезжать в Алгу» - говорит директор областного филиала АО «НК «Казавтожол» Айбол Данагул.

Участок трассы с 52 по 100 километр ремонтирует ТОО «Ассана Дорстрой». Здесь задействовано более 600 человек и около 300 единиц техники.

Качество и темпы работ на двух участках трассы находятся на контроле акимата области.