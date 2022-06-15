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    Продолжается регистрация на международную конференцию Astana Finance Days 2022

    15 Июня 2022, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 по 29 июня на площадке Международного финансового центра «Астана» пройдет международная конференция Astana Finance Days. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

    Astana Finance Days — это одна из крупнейших финансовых конференций в регионе, ежегодно проводимая Международным финансовым центром «Астана». За 2018–2021 годы конференция привлекла более 15000 участников из 100 стран мира.

    В текущем году конференция посвящена тематике «‎Устойчивость. Социальная ответственность. Рост». Ключевые стейкхолдеры и партнеры МФЦА представят инновационные продукты, услуги и возможности, которые станут новым импульсом экономического роста Казахстана и региона в целом.

    Программа конференции состоит из следующих мероприятий:

    ● Fin&Tech форум;

    ● Форум рынков капитала;

    ● Форум розничных инвесторов;

    ● Конференция по исламским финансам;

    ● Регуляторный форум;

    ● Форум зеленого роста;

    ● Правовая конференция МФЦА;

    ● Форум образовательных технологий;

    ● Инвестиции в новую экономику;

    ● Инвестиционный форум.

    Участие в конференции уже заявили представители более 70 стран мира. Перед участниками выступят более 300 спикеров, которые поделятся своим опытом ведения бизнеса и расскажут свои истории успеха.

    Среди приглашенных гостей авторитетные эксперты в области финансов, технологий и экономики:

    ● Адена Т. Фридман — президент и главный исполнительный директор Nasdaq;

    ● Кристина Дорош — вице-президент, региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане;

    ● Доктор Эрик Паррадо — главный экономист Межамериканского банка развития;

    ● Эрик Берглоф — главный экономист Азиатского банка инфраструктурных инвестиций;

    ● Эклавья Бхаве — глава Coursera в Азии;

    ● Жужанна Харгитай — управляющий директор по Центральной Азии Европейского банка реконструкции и развития.

    Astana Finance Days 2022 пройдет в гибридном формате – с возможностью как онлайн, так и офлайн-участия. Регистрация на конференцию доступна с 7 июня на сайте astanafindays.org. Участие бесплатное.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика МФЦА - фин. центр "Астана"
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