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    Продолжается проверка съемного жилья для установления участников терактов – МВД РК

    24 Января 2022, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские осуществляют подворовый обход, проверку съемных квартир, бесхозных домов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обеспечивается подворный обход, проверки съемных квартир, бесхозных домов, дачных строений и иных объектов по установлению местонахождения участников терактов и оружия», - сказал Нурдильда Ораз.

    Ранее сообщалось, что за преступления в ходе массовых беспорядков в учреждения уголовно-исполнительной системы доставлено 731 лицо, из которых 20 арестованным судами и органами прокуратуры меры пресечения заменены на домашний арест или подписку о невыезде», - сказал Нурдильда Ораз.

    С учетом анализа камер видеонаблюдения проводятся мероприятия по установлению участников погромов, мародерства и грабежей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Безопасность МВД РК Алматинская трагедия
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