Продолжается прием документов на получение соцпомощи для обучения в вузах Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выпускники из социально уязвимых слоев населения могут рассчитывать на бесплатное обучение в вузах, сообщает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на управление занятости и социальной защиты.
Продолжается прием документов от претендентов на получение социальной помощи в виде оплаты очной формы обучения в высших учебных заведениях города Астаны.
«Социальная помощь предоставляется в виде денежных выплат при наличии среднедушевого дохода, не превышающего три прожиточных минимума, выпускникам общеобразовательных школ города, из числа детей-сирот, выпускников детских домов, инвалидов с детства, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из многодетных семей», - говорится в официальном сообщении.
Социальная помощь оказывается в размере фактической стоимости обучения в соответствующем высшем учебном заведении города.
|
Специальности
|
Количество мест
|
Специальности
|
Количество мест
|
- Информационные системы (Разработчик и
аналитик компьютерных систем с правом
преподавания на казахском, русском и
английском языках)
|
5
|
- Менеджмент
|
2
|
- Вычислительная техника и программное
обеспечение (Программист)
|
5
|
- Иностранный язык (педагог)
|
2
|
- Инженерные системы и сети (Инженер по связи и приборостроению)
|
5
|
- Педагогика и методика начального обучения
|
6
|
- Дизайн (Web-дизайн, Ландшафтный дизайн)
|
7
|
- Дошкольное обучение
|
6
|
- Архитектура (BIM-менеджер проектировщик)
|
5
|
- Социальная работа
|
9
|
- Электроэнергетика
|
4
|
- Общая медицина (врач-травматолог, врач-аллерголог, врач-педиатор, реабилитолог, неанатолог, суицидолог)
|
12
|
- Теплоэнергетика
|
4
|
- Стоматология
|
5
|
- Инженер КИПиА (контрольно-измерительные
приборы и автоматизация)
|
5
|
- Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта (специалист по
логистике)
|
5
|
- Строительство (Проектировщик 3D
печати в строительстве)
|
5
|
- Геодезия и картография (web-картография)
|
5
|
- Инженер-электронщик
|
5
|
Итого: 102
|
50
|
52
Для получения социальной помощи заявитель представляет в управление заявление с приложением следующих документов:1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) адресная справка;
3) сведения о составе семьи лица (членов семьи);
4) сведения о доходах лица (членов семьи);
5) копия свидетельства о смерти родителей (для детей-сирот);
6) копия справки об инвалидности (для инвалидов с детства);
7) копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи (для детей из многодетных семей);
8) копия свидетельства о рождении (для детей-сирот);
9) аттестат об окончании средней школы города Астаны;
10) государственный сертификат, выданный по результатам Единого национального тестирования.
Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.
Прием документов от претендентов осуществляется, и будет осуществляться до 20 августа текущего года по адресу: г. Астана, ул. Достык, 13 (ЖК «Нурсая-2»). Телефоны для справок: 55-68-40, 55-68-45, 55-68-22, 55-68-34.
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