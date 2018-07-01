Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 17 °С
Алматы: 27 °С
USD 347.06 EUR 405.54
RUB 5.54 CNY 50.88
Скачать

Продолжается прием документов на получение соцпомощи для обучения в вузах Астаны

31 Июля 2018 08:53 442
Поделиться:
Продолжается прием документов на получение соцпомощи для обучения в вузах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выпускники из социально уязвимых слоев населения могут рассчитывать на бесплатное обучение в вузах, сообщает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на управление занятости и социальной защиты.

Новости по теме

Возможность копить в банках на частные школы может появиться у казахстанцев
Школе в Акмолинской области подарили учебники ведущих мировых авторов В Академии КНБ РК двадцатый выпуск воспитанников

Продолжается прием документов от претендентов на получение социальной помощи в виде оплаты очной формы обучения в высших учебных заведениях города Астаны.

«Социальная помощь предоставляется в виде денежных выплат при наличии среднедушевого дохода, не превышающего три прожиточных минимума, выпускникам общеобразовательных школ города, из числа детей-сирот, выпускников детских домов, инвалидов с детства, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из многодетных семей», - говорится в официальном сообщении.

Социальная помощь оказывается в размере фактической стоимости обучения в соответствующем высшем учебном заведении города.

Специальности

Количество мест

Специальности

Количество мест
       

- Информационные системы (Разработчик и

аналитик компьютерных систем с правом

преподавания на казахском, русском и

английском языках)

5

- Менеджмент

2

- Вычислительная техника и программное

обеспечение (Программист)

5

- Иностранный язык (педагог)

2

- Инженерные системы и сети (Инженер по связи и приборостроению)

5

- Педагогика и методика начального обучения

6

- Дизайн (Web-дизайн, Ландшафтный дизайн)

7

- Дошкольное обучение

6

- Архитектура (BIM-менеджер проектировщик)

5

- Социальная работа

9

- Электроэнергетика

4

- Общая медицина (врач-травматолог, врач-аллерголог, врач-педиатор, реабилитолог, неанатолог, суицидолог)

12

- Теплоэнергетика

4

- Стоматология

5

- Инженер КИПиА (контрольно-измерительные

приборы и автоматизация)

5

- Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта (специалист по

логистике)

5

- Строительство (Проектировщик 3D

печати в строительстве)

5

- Геодезия и картография (web-картография)

5

- Инженер-электронщик

5

    

Итого: 102

50

  

52

Для получения социальной помощи заявитель представляет в управление заявление с приложением следующих документов:1) копия документа, удостоверяющего личность;

2) адресная справка;

3) сведения о составе семьи лица (членов семьи);

4) сведения о доходах лица (членов семьи);

5) копия свидетельства о смерти родителей (для детей-сирот);

6) копия справки об инвалидности (для инвалидов с детства);

7) копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи (для детей из многодетных семей);

8) копия свидетельства о рождении (для детей-сирот);

9) аттестат об окончании средней школы города Астаны;

10) государственный сертификат, выданный по результатам Единого национального тестирования.

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.

Прием документов от претендентов осуществляется, и будет осуществляться до 20 августа текущего года по адресу: г. Астана, ул. Достык, 13 (ЖК «Нурсая-2»). Телефоны для справок: 55-68-40, 55-68-45, 55-68-22, 55-68-34. 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Вузы, Образование,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив