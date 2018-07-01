Продолжается прием документов на получение соцпомощи для обучения в вузах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выпускники из социально уязвимых слоев населения могут рассчитывать на бесплатное обучение в вузах, сообщает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на управление занятости и социальной защиты.

Продолжается прием документов от претендентов на получение социальной помощи в виде оплаты очной формы обучения в высших учебных заведениях города Астаны.

«Социальная помощь предоставляется в виде денежных выплат при наличии среднедушевого дохода, не превышающего три прожиточных минимума, выпускникам общеобразовательных школ города, из числа детей-сирот, выпускников детских домов, инвалидов с детства, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из многодетных семей», - говорится в официальном сообщении.

Социальная помощь оказывается в размере фактической стоимости обучения в соответствующем высшем учебном заведении города.

Специальности Количество мест Специальности Количество мест - Информационные системы (Разработчик и аналитик компьютерных систем с правом преподавания на казахском, русском и английском языках) 5 - Менеджмент 2 - Вычислительная техника и программное обеспечение (Программист) 5 - Иностранный язык (педагог) 2 - Инженерные системы и сети (Инженер по связи и приборостроению) 5 - Педагогика и методика начального обучения 6 - Дизайн (Web-дизайн, Ландшафтный дизайн) 7 - Дошкольное обучение 6 - Архитектура (BIM-менеджер проектировщик) 5 - Социальная работа 9 - Электроэнергетика 4 - Общая медицина (врач-травматолог, врач-аллерголог, врач-педиатор, реабилитолог, неанатолог, суицидолог) 12 - Теплоэнергетика 4 - Стоматология 5 - Инженер КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматизация) 5 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта (специалист по логистике) 5 - Строительство (Проектировщик 3D печати в строительстве) 5 - Геодезия и картография (web-картография) 5 - Инженер-электронщик 5 Итого: 102 50 52

Для получения социальной помощи заявитель представляет в управление заявление с приложением следующих документов:1) копия документа, удостоверяющего личность;

2) адресная справка;

3) сведения о составе семьи лица (членов семьи);

4) сведения о доходах лица (членов семьи);

5) копия свидетельства о смерти родителей (для детей-сирот);

6) копия справки об инвалидности (для инвалидов с детства);

7) копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи (для детей из многодетных семей);

8) копия свидетельства о рождении (для детей-сирот);

9) аттестат об окончании средней школы города Астаны;

10) государственный сертификат, выданный по результатам Единого национального тестирования.

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.

Прием документов от претендентов осуществляется, и будет осуществляться до 20 августа текущего года по адресу: г. Астана, ул. Достык, 13 (ЖК «Нурсая-2»). Телефоны для справок: 55-68-40, 55-68-45, 55-68-22, 55-68-34.