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    Продолжается отбор учёных на стажировку за рубеж в рамках «Болашак»

    10 Сентября 2021, 10:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается отбор учёных, которые отправятся на стажировку за рубеж в рамках программы «Болашак», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Всего в 2021 году для обучения по программе «Болашак» выделено 1055 стипендий. Из них 555 стипендий распределены по программам магистратуры, резидентуры, докторантуры, стажировки. Еще 500 стипендий выделено по новой категории стажировок «Ученые». Данная категория утверждена в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева с целью обеспечения стажировки в ведущих научных центрах мира 500 ученых ежегодно.

    Ведущие специалисты теперь смогут пройти стажировку за счет государства и провести совместные научные исследования в лучших вузах и научных центрах мира. Среди них университеты США (Джордж Вашингтон, Мичиган, Вайоминг, Висконсин, Пенсильвания, Бостон, Огайо, Институт международных исследований Мидлберри), Великобритании (Лондонский Императорский колледж, Ридинг университет, Ливерпуль, Manchester Metropolitan University), Федеративной Республики Германия (Берлинский университет им.Гумбольдта), Японии (Токийский университет), Бельгии (KU Leuven) и др.

    «По поручению Главы государства ежегодно 500 казахстанских учёных смогут проходить стажировку за счет государства, получать новые знания и проводить совместные исследования. В этом году наши учёные смогут пройти академическое обучение по 80 специальностям и стажировку по 137 специальностям», — отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

    Отбор учёных, желающих пройти стажировку в лучших зарубежных учебных заведениях по категории «Учёные», проводит Центр международных программ «Болашак».

    Общий стаж работы кандидатов на стажировку по категории «Учёные» должен составлять не менее 3 (трех) лет, в том числе последние 12 (двенадцать) месяцев в выбранной области специализации. Прием заявлений продлится до 28 октября.

    Ранее сообщалось, что решением Комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 196 казахстанцам, которые пройдут обучение по магистратуре, докторантуре, резидентуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Наука Болашак МОН
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