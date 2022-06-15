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    Продолжается обновление дорог Щучинско-Боровской курортной зоны

    15 Июня 2022, 15:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Строится автомобильная дорога вокруг озера Текеколь до автодороги «Северный объезд озера Чебачье», ее протяженность 13 км. В настоящее время производится устройство асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 9 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    Продолжается капремонт дороги «Бурабай-Катарколь», связывающей поселки туристического значения. На сегодняшний день проведены земляные работы, уложены подстилающий и нижний слои основания на участке протяженностью 15 км. Также устроено восемь новых водопропускных сооружений.

    Кроме того, в рамках капремонта ведутся работы по замене основания и покрытия автодорог «Щучинск-Степняк-Валиханово» и «Восточный обход г. Нур-Султан-Станция Сарыоба». Устраняются пучинистые участки, ремонтируются водопропускные сооружения и объездные дороги, на протяжении 20 км устроено новое дорожное основание.

    Также средним ремонтом охвачены участки автодорог «Жолымбет-Шортанды-Пригородное» (50-116 км) «Жалтыр-Макинск» (0-33 км) и «Ерейментау-Еркиншилик-Аршалы» (68-120 км). В рамках проводимых работ произведено устройство дорожного основания и асфальтобетонного покрытия на протяжении 90 км. На сегодняшний день отремонтировано порядка 100 водопропускных сооружений.

    Качество проводимых работ находится на постоянном контроле заказчика, технического надзора и РГП «Национальный центр качества дорожных активов».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Туризм Строительство Регионы Общество Дороги МИИР РК
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