Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Продолжается благоустройство села Бейнеу Мангистауской области

    13 Февраля 2022, 06:32

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В целях благоустройства районного центра Бейнеу в центре села установлены скульптуры в национальном стиле и LED-экран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Скульптурные изображения браслета и асыка выполнил сельчанин Айтбай Нурекешов.

    Малые архитектурные формы установлены на пересечении проспекта Тәуелсіздік, улицы Ж. Калдыгараева и Асау батыра. Эти скульптуры, в которых отражен национальный колорит казахского народа, создают нравственно-эстетический облик улиц аула,

    Светодиодный LED-экран длиной 6 м, шириной 3 метра установлен на пересечении улиц Д. Тажиулы и Косай ата. На большом экране отображаются различные новости и достижения районного масштаба, а также рекламные ролики, способствующие развитию бизнеса предпринимателей района.

    «Эти проекты были поддержаны населением и осуществлены во благо жителей района. Работа в рамках программы по благоустройству и развитию районного центра Бейнеу будет продолжена и дальше»,- сказал аким села Бейнеу Расул Тайшыбаев.

    Напомним, мангистауское село Бейнеу, основанное в 1916 году, с 1973 года является центром Бейнеуского района. По данным декабря 2021 года, население села составляет 56 348 человек.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Сельское хозяйство Мангистауская область Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    10 детских лагерей взяли на учет из-за пожарной опасности в ЗКО
    Более 800 рекламных вывесок демонтировали в Астане из-за нарушений дизайн-кода
    Более 150 дворов и общественных пространств благоустроят в Астане
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски