Продолжается благоустройство села Бейнеу Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В целях благоустройства районного центра Бейнеу в центре села установлены скульптуры в национальном стиле и LED-экран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Скульптурные изображения браслета и асыка выполнил сельчанин Айтбай Нурекешов.

Малые архитектурные формы установлены на пересечении проспекта Тәуелсіздік, улицы Ж. Калдыгараева и Асау батыра. Эти скульптуры, в которых отражен национальный колорит казахского народа, создают нравственно-эстетический облик улиц аула,

Светодиодный LED-экран длиной 6 м, шириной 3 метра установлен на пересечении улиц Д. Тажиулы и Косай ата. На большом экране отображаются различные новости и достижения районного масштаба, а также рекламные ролики, способствующие развитию бизнеса предпринимателей района.

«Эти проекты были поддержаны населением и осуществлены во благо жителей района. Работа в рамках программы по благоустройству и развитию районного центра Бейнеу будет продолжена и дальше»,- сказал аким села Бейнеу Расул Тайшыбаев.

Напомним, мангистауское село Бейнеу, основанное в 1916 году, с 1973 года является центром Бейнеуского района. По данным декабря 2021 года, население села составляет 56 348 человек.