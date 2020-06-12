Продлят ли отсрочки по налогам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев высказался по поводу дальнейшего продления отсрочек для бизнеса по налогам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что сейчас Правительством ведется большая работа по восстановлению экономики. Мы каждый день в режиме онлайн обсуждаем эти вопросы с бизнесом, особенно с МСБ, сферой услуг. Мы эту проблему хорошо знаем, но мы и так дали хорошую отсрочку. Сейчас уже экономика постепенно восстанавливается , и, надеемся, что в следующий раз отсрочки не будет», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы в ходе отчетной встсречи с населением на площадке СЦК.

Однако министр добавил,что предприниматели имеют право обратиться за такой помощью.

«Но, тем не менее, мы каждый случай будем рассматривать индивидуально, если бизнес или конкретный предприниматель испытывает трудности, он имеет право по налоговому законодательству обратиться в местный департамент госдоходов и заявиться. Если мы видим реальные проблемы, то можем отсрочить до шести месяцев», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Ранее глава Минфина заявил о намерении увеличить собираемость налогов до 25% к ВВП в 2025 году.

«Нашими приоритетами являются увеличение собираемости налогов до 25% к ВВП в 2025 году, соблюдение долговых ограничений, повышение эффективности бюджетных расходов и упрощение бюджетных процедур», - сказал Ерулан Жамаубаев.

По его словам, доходы госбюджета составили 9,7 трлн. тенге или на 119 млрд. тенге больше запланированного. При этом, в республиканский бюджет поступило 7,1 трлн. тенге, что на 43 млрд. тенге больше плана и на 1 трлн. 276 млрд. тенге больше, чем в 2018 году.