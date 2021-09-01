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    Продлить срок грантового финансирования науки до пяти лет предложил Касым-Жомарт Токаев

    1 Сентября 2021, 14:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рассмотреть вопрос о продлении срока грантового финансирования науки до пяти лет предложил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ограничение срока гранта на три года серьезно мешает развитию области науки. Очевидно, что в такой короткий срок планирования трудно добиться каких-либо результатов. Следует рассмотреть вопрос о продлении срока грантового финансирования науки до пяти лет», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

    «Вопрос касательно того, насколько справедливо решают национальные научные советы, также не стоит на повестке дня. В этой связи считаю необходимым ввести институт апелляции. В целом, перед образовательной и научной сферой страны стоит огромная задача», - добавил Президент.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал проблему в сфере образования.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Наука Послание Президента-2021
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