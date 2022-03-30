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    Продлить срок действия порогов достаточности в ЕНПФ до конца года призвали в партии «AMANAT»

    30 Марта 2022, 15:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов призвал Правительство продлить срок действия текущих порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений до конца 2022 года. Об этом депутат написал на своей официальной странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «В эти дни все стали свидетелями огромных очередей в «Отбасы банке». Через три дня повышается порог пенсионных накоплений для их использования. На ровном месте опять создан ажиотаж среди населения.

    Все мы помним в декабре прошлого года Минтруда и ЕНПФ повысили порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, что вызвало большой общественный резонанс. Такой большой, что пришлось вмешаться Президенту. В итоге повышение порога достаточности было отложено до 1 апреля 2022 года», - сказал депутат.

    Аманжан Жамалов отметил, что фракция партии «AMANAT» обратилась с депутатским запросом с предложением пересчитать пороги минимальной достаточности, но ответ был получен формальный.

    «По этому поводу фракция партии «AMANAT» обратилась с депутатским запросом с предложением пересчитать пороги минимальной достаточности, что в конечном итоге привело бы к их значительному уменьшению. Но, к сожалению, на свой запрос мы получили формальный ответ. Хочу напомнить, что снятие части пенсионных накоплений было идеей Главы государства. Она получила мощную поддержку населения. Тысячи граждан купили жилье, погасили ипотеку, оплатили лечение – это конкретный социальный эффект. Неадекватное повышение порогов достаточности почти в 2 раза фактически дискредитирует идею Президента. На ровном месте из реальной реформы создается новый предмет возмущений для граждан.

    До 1 апреля осталось совсем ничего, но МТСЗН и ЕНПФ опять молчат. Нет решений, разъяснений и обсуждений. Новые пороги минимальной достаточности опять станут сюрпризом для населения и они уже выстроились в очередь в «Отбасы банк». На фоне девальвации курса тенге и обесценения пенсионных накоплений, повышение порогов вызывает раздражение и непонимание граждан», - продолжил А. Жамалов.

    Аманжан Жамалов призвал Правительство продлить срок действия текущих порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений до конца 2022 года.

    «Учитывая сложную экономическую и социальную ситуацию, как председатель Республиканского общественного совета по вопросам экономики, предпринимательства и аграрного сектора при партии «AMANAT», призываю Правительство продлить срок действия текущих порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений до конца 2022 года.

    А в дальнейшем за основу повышения порогов минимальной достаточности нужно использовать годовую инфляцию и пересматривать ежегодно, по крайней мере гражданам будет понятно, на что рассчитывать и как планировать.

    Более того, предлагаю временно, как антикризисную и социальную меру, разрешить гражданам использовать свои пенсионные накопления для погашения автокредитов и потребительских кредитов.

    При этом, конечно, необходимо четко прописать условия такого использования. Так, например, если человек реально потерял доходы и испытывает трудности по обслуживанию кредита, экономит из-за этого на еде, одежде и детях. То ясно уже, что это не та ситуация, когда человек будет думать о пенсии. Надо дать возможность забрать свои накопления и избавиться от долгов. К тому же, государство в любом случае гарантирует ему базовую пенсию», - заключил депутат.

    Ранее Единый накопительный пенсионный фонд порекомендовал казахстанцам, желающим использовать свои накопления по «старым» порогам, подать заявление не позднее 28 марта. При этом рассмотрению подлежат заявления, поданные вплоть до 31 марта.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Банки Мажилис Политические партии ЕНПФ Общество Финансы AMANAT
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