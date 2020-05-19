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    Продлены сроки временного ввоза автомобилей в ЕАЭС

    19 Мая 2020, 05:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 30 сентября этого года для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

    Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС и, соответственно, они не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей.

    Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, «растаможенных в льготном порядке», и не могли вернуться домой.

    Также Совет приостановил до 30 сентября течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз в Союз личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.

    Решение распространяется на случаи, которые возникли или возникнут с 1 марта по 30 сентября нынешнего года.

    Принятие решения вызвано невозможностью граждан реализовать свои права и исполнить обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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    Экономика Транспорт ЕАЭС
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