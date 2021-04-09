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    Продлены сроки нахождения в ЕАЭС автомобилей, временно ввезенных из третьих стран

    9 Апреля 2021, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советом Евразийской экономической комиссии 5 апреля текущего года принято решение о продлении сроков временного ввоза по транспортным средствам для личного пользования - до 30 сентября 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

    Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили для личного пользования, до 30 сентября текущего года освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС.

    Решение было принято в связи со сложившейся обстановкой, связанной с принятием мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения короновирусной инфекции (2019-nCoV) и невозможностью для физических лиц исполнить обязанности в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

    Данное решение согласуется с рекомендациями Всемирной таможенной организации, опубликованными для таможенных администраций, о работе в период пандемии COVID-19.

    Напомним, в прошлом году Советом Евразийской экономической комиссии было принято Решение от 29 апреля 2020 года за №47, согласно которому были продлены сроки временного ввоза по транспортным средствам для личного пользования до 31 марта 2021 года (без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования).

    «Решение принято в связи с тем, что согласно Таможенному Кодексу ЕАЭС временный ввоз на территорию Союза транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в третьих странах, допускается на срок не более 1 года»,- отметили в КГД МФ РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт ЕАЭС
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