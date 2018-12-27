Продлены полномочия начальника Канцелярии Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начальнику Канцелярии Президента РК Махмуду Касымбекову продлили полномочия до 31 декабря 2019 года включительно, сообщила пресс-служба Акорды.

«Распоряжением Главы государства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» продлены полномочия Касымбекову Махмуду Базаркуловичу - начальнику Канцелярии Президента Республики Казахстан до 31 декабря 2019 года включительно»,- говорится в сообщении.