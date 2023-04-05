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    Продлено действие повышенного порога беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров для личного пользования

    5 Апреля 2023, 22:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 марта 2023 года действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, предусмотренного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», продлено до 1 октября 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

    Данным решением установлено, что до 1 октября 2023 года порог беспошлинного ввоза применяется в отношении товаров для личного пользования стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 1000 евро, и весом, не превышающим 31 кг:

    доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях;

    ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта отличными от воздушного или в пешем порядке.

    Таким образом, в отношении товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, а также ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, продолжает действовать повышенный порог беспошлинного ввоза в пределах 1000 евро и 31 кг и такие товары не подлежат обложению таможенными платежами.

    Порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования воздушным видом транспорта составляет по-прежнему 10 тысяч евро.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика ЕАЭС Общество
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