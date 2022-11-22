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    Продлен срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы

    22 Ноября 2022, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывшему директору Национального музея Арыстанбеку Мухамедиулы продлили срок содержания под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «18 ноября 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы Арыстанбека на один месяц», - говорится в сообщении пресс-службы столичного суда.

    Ранее сообщалось, что антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

    Кроме того, проверялась причастность А. Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

    Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет около 7 млрд тенге.

    Ашық көздерден алынған фото

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минкультуры Борьба с коррупцией
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