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Продлен срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы

22 Ноября 2022, 16:51
Продлен срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывшему директору Национального музея Арыстанбеку Мухамедиулы продлили срок содержания под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18 ноября 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы Арыстанбека на один месяц», - говорится в сообщении пресс-службы столичного суда.

Ранее сообщалось, что антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

Кроме того, проверялась причастность А. Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет около 7 млрд тенге.

Ашық көздерден алынған фото


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