Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Продлен беспошлинный ввоз товаров личного пользования на территории ЕАЭС

    11 Октября 2022, 20:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Продлено действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 года № 151 действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, предусмотренного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», продлено до 1 апреля 2023 года.

    Данным решением установлено, что до 1 апреля 2023 года порог беспошлинного ввоза применяется в отношении товаров для личного пользования стоимостью, не превышающей сумму эквивалентную 1 тыс. евро, и весом, не превышающим 31 кг:

    - доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях;

    - ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта отличными от воздушного или в пешем порядке.

    Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 года № 151 вступает в силу с 10 октября 2022 года (опубликовано на официальном сайте Евразийской экономической комиссии 30 сентября 2022 года).

    В указанный период товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, в пределах 1 тыс. евро и 31 кг не подлежат обложению таможенными платежами.


    Фото: xabardor.uz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экономика Минфин РК ЕАЭС Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Бойцам «Жасыл ел» увеличили зарплату в Карагандинской области
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Бракосочетанием на вершине Байтерека отметили День семьи столичные пары
    Популярное
    1 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    2 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    3 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    4 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    5 Новая детская площадка открылась в Таразе
    Новости партнеров