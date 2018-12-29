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Продкорпорацией осуществлено погашение облигаций

29 Декабря 2018 10:51 155
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Продкорпорацией осуществлено погашение облигаций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 декабря 2018 года АО «НК «Продкорпорация» полностью погасило свои облигации, размещенные на Казахстанской фондовой бирже, передает МИА «Казинформ». 

В частности, по облигациям компании НИН KZ2C0Y07E152 (код PRKRb5) была осуществлена полная выплата номинальной стоимости в сумме 33,3 млрд. тенге, а также купона на сумму 1,25 млрд. тенге.

Справочно: В течение 2018 года Продкорпорация погасила займы перед банком «Аль-Хилял» в сумме 15,9 млн. долларов США и АО «НУХ «КазАгро» на сумму 9 млрд. тенге.

Основной деятельностью АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» является участие в обеспечении продовольственной безопасности страны, содействие стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта. Единственным акционером компании является АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

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Ключевые слова: Экономика,
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