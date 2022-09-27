Продкорпорация установила закупочные цены на сельхозкультуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем сезоне Продовольственная контрактная корпорация в рамках форвардных контрактов планирует осуществить закуп около 1,1 млн тонн сельхозкультур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства Продкорпорация закупит: пшеницы – 970,8 тыс. тонн, ячменя – 110,1 тыс. тонн, овес – 1,2 тыс. тонн, гречиха – 1,6 тыс. тонн, подсолнечник – 11,9 тыс. тонн, семена льна – 38,9 тыс. тонн, рапс – 2,7 тыс. тонн.

«При этом Продкорпорация уже установила цены закупа, так пшеница 3 класса будет закупаться по цене 121-125 тыс. тенге в зависимости от качества. Установлены цены и на другие сельскохозяйственные культуры, по которым ранее заключены форвардные договора», - сказал Ербол Карашукеев.

Установленные закупочные цены, по словам министра, являются справедливыми для всех участников рынка, в том числе для самих сельхозтоваропроизводителей.

«По состоянию на 26 сентября текущего года возврат зерна по договорам составляет всего 12,3% или 139,8 тысяч тонн. В этой связи акиматам областей необходимо ускорить возврат зерна по договорам до 1 ноября текущего года. Прошу акимов регионов взять на особый контроль работу по поставкам фермерами сельхозпродукции в рамках заключенных договоров в виде товара. Тем более, что закупленные объемы в последующем будут направляться на внутренний рынок для стабилизации цен на социально-значимые товары», - подчеркнул Ербол Карашукеев.

В заключение глава МСХ заверил, что уборочные работы идут в плановом режиме и находятся на постоянном контроле.