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    Продкорпорация объявила закупочные цены на зерно

    2 Сентября 2021, 16:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная компания АО «Продкорпорация» объявила закупочные цены на зерно урожая 2021 года. Цены на зерно урожая 2021 года на 24% выше закупочных цен, объявленных в прошлом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Для обеспечения возврата зерна по договорам форвардного закупа АО «НК «Продкорпорация» объявила следующие цены:

    пшеница 3 класса (клейковина 23%) – 103 000 тенге с НДС;

    пшеница 3 класса (клейковина 25%) – 105 000 тенге с НДС;

    пшеница 3 класса (клейковина 27%) – 107 000 тенге с НДС;

    пшеница 4 класса – 98 000 тенге с НДС;

    пшеница 5 класса – 90 000 тенге с НДС;

    неклассная пшеница – 85 000 тенге с НДС;

    ячмень 2 класса – 87 000 тенге с НДС.

    Продкорпорацией установлена рыночная цена в соответствии с текущей конъюнктурой рынка, позволяющая сельхозтоваропроизводителям компенсировать убытки, связанные с засушливым летом и общим снижением урожайности.

    Закупочные цены на зерно урожая 2021 года на 24% выше закупочных цен, объявленных в 2020 году.

    Весь объем зерна урожая 2021 года будет направлен на внутренний рынок по фиксированной цене в адрес мукомольных организаций, птицеводческих и животноводческих хозяйств в целях стабилизации цен на их конечную продукцию.

    Ранее сообщалось , что урожай зерновых на 20% ниже в этом году, чем в 2020 году.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минсельхоз Урожай Экономика Цены и тарифы Сельское хозяйство Финансы
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