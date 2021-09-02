Продкорпорация объявила закупочные цены на зерно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная компания АО «Продкорпорация» объявила закупочные цены на зерно урожая 2021 года. Цены на зерно урожая 2021 года на 24% выше закупочных цен, объявленных в прошлом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Для обеспечения возврата зерна по договорам форвардного закупа АО «НК «Продкорпорация» объявила следующие цены:

пшеница 3 класса (клейковина 23%) – 103 000 тенге с НДС;

пшеница 3 класса (клейковина 25%) – 105 000 тенге с НДС;

пшеница 3 класса (клейковина 27%) – 107 000 тенге с НДС;

пшеница 4 класса – 98 000 тенге с НДС;

пшеница 5 класса – 90 000 тенге с НДС;

неклассная пшеница – 85 000 тенге с НДС;

ячмень 2 класса – 87 000 тенге с НДС.

Продкорпорацией установлена рыночная цена в соответствии с текущей конъюнктурой рынка, позволяющая сельхозтоваропроизводителям компенсировать убытки, связанные с засушливым летом и общим снижением урожайности.

Закупочные цены на зерно урожая 2021 года на 24% выше закупочных цен, объявленных в 2020 году.

Весь объем зерна урожая 2021 года будет направлен на внутренний рынок по фиксированной цене в адрес мукомольных организаций, птицеводческих и животноводческих хозяйств в целях стабилизации цен на их конечную продукцию.

Ранее сообщалось , что урожай зерновых на 20% ниже в этом году, чем в 2020 году.