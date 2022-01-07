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    Продкорпорация направит 500 тысяч тонн зерна на внутренний рынок для стабилизации цен

    7 Января 2022, 10:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продкорпорация направит 500 тысяч тонн зерна на внутренний рынок для стабилизации цен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    «По итогам программы форвардного закупа зерна из урожая 2021 года АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» сформированы ресурсы зерна в объёме 930 тыс. тонн зерна, в т.ч. продовольственной пшеницы 880 тыс. тонн. В целях обеспечения стабильности цен на социальный хлеб Продкорпорация, начиная с января текущего года, реализует мукомольным комбинатам 275 тыс. тонн пшеницы по льготной цене. Кроме того, птицеводческим и животноводческим предприятиям страны для обеспечения кормами будет направлено порядка 235 тыс. тонн зерна и отрубей», - сообщила пресс-служба Минсельхоза РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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