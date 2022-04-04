Продажу огурцов по цене свыше тысячи тенге назвали единичным случаем в Минсельхозе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева попросили прокомментировать факты продажи огурцов по цене свыше 1 тысячи тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По тепличным огурцам и помидорам давайте мы проанализируем с чем это связано. Эта весна не похожа на предыдущие, потому что у нас сейчас очень много продукции приходит из Туркменистана, из Узбекистана в большом количестве, поэтому если речь идет, что цены на огурцы растут, давайте мы здесь разберемся, посмотрим, может быть это единичный случай, когда не успели довести. Но в целом по огурцам, по помидорам в этом году ситуация противоположная, наоборот дешевая продукция заходит», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Мажилиса после Правительственного часа.

По его словам, такие случаи происходят из-за несвоевременной поставки овощей.

«Недавно я в Южно-Казахстанской области был, встречался с тепличниками, они наоборот говорят, что очень много дешевой продукции, которая заходит из Узбекистана, Туркменистана, они не успевают конкурировать с ними, не могут. Возможны некоторые всплески из-за несвоевременной поставки, давайте проанализируем и сообщим», - пояснил министр.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев объяснил рост цен на овощи.