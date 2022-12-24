Продажу лекарства от гриппа приостановили в Узбекистане из-за сообщений о гибели 15 детей

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане ввели временный запрет на продажу индийского препарата от гриппа и простуды «Док-1 макс», с приемом которого связывают гибель 15 детей в Самаркандской области, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РУ.

Ранее в социальных сетях распространилось письмо заведующей Многопрофильным детским медицинским центром Самаркандской области, в котором она связывает гибель 15 детей с приемом препарата «Док-1 Макс».

«В основном у детей наблюдается почечная недостаточность и поражение этого органа. За последние два месяца в центр обратился 21 пациент с побочными эффектами после приема этого лекарства. У больных детей в основном наблюдалась анурия. У 17 из них заболевание было крайне тяжелым, пришлось даже провести несколько сеансов гемодиализа. Погибли 15 человек», – отмечается в письме.

По данным Министерства здравоохранения РУ, Агентство по развитию фармацевтической промышленности немедленно взяло ситуацию под контроль. Создана специальная рабочая группа Минздрава, в которую вошли сотрудники ведомства, Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, детские нефрологи, педиатры.

«Приобретенные в аптеках Самарканда таблетки и сиропы со вкусом лимона и меда «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech Pvt. Ltd проходят экспертизу в установленном порядке. Результаты исследования будут обнародованы после завершения лабораторного анализа. Продажа этих препаратов в нашей стране временно приостановлена с 22 декабря 2022 года», - сообщает ведомство.



