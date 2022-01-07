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    Продажу алкоголя запретили в Костанайской области

    7 Января 2022, 10:16

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области введён запрет на продажу алкогольной продукции. Соответствующее распоряжение опубликовано за подписью коменданта Костанайской области Кайрата Дюсембекова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения режима ЧП, в соответствии с п.2 ст.1 Закона РК от 8 февраля 2003 года №137 «О чрезвычайном положении», а также с п.п.7 п.4 Указа Президента РК «О введении чрезвычайного положения в Костанайской области» от 5 января 2022 года №743 запретить на территории Костанайской области реализацию алкогольной продукции во всех торговых точках и развлекательных заведения с 7.00 6 января до 00.00 часов 19 января 2022 года», - говорится в документе.

    Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на акимов городов и районов Костанайской области.

    Напомним, в Костанайской области введён режим ЧП. По информации департамента полиции, в регионе восстановлен общественный порядок.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Безопасность ЧП-2022
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