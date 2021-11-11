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    Продажи новых авто в РК в сентябре выросли на 3 %, хотя в мире отмечают серьёзный спад

    11 Ноября 2021, 14:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автомобильный рынок во всём мире испытывает серьёзные трудности. Из-за текущего дефицита полупроводников темпы роста продаж новых легковых автомобилей резко замедлились и по итогам восьми месяцев 2021 года составили лишь 17,7% по сравнению с январём-августом 2020-го. Для сравнения: по итогам первого полугодия текущего года годовой рост достигал 29,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

    При этом Казахстан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реализовал на 39% больше легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники за январь–август 2021 года. Для сравнения: в России продажи выросли лишь на 21,3%, в Китае — на 20,1%, в Японии — на 7,9%, в Германии — только на 2,5%.

    Более того, в Южной Корее продажи сократились на 3,4%, а в соседнем Узбекистане — сразу на 35,7%. Заметим: на продажи в Узбекистане помимо общемировых проблем также повлияла временная приостановка производства на Асакинском автозаводе UzAuto Motors с 15 июля по 21 августа в связи с монтажными и пусконаладочными работами.

    В РК продажи новых легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники за восемь месяцев текущего года составили 73,4 тыс. ед. — как уже было сказано, плюс 39% за год. К слову, подобный годовой рост продаж значительно превышает показатели прошлых лет: так, в 2020 году рост составлял 21,9%, в 2019-м — 19,6%.

    Впрочем, замедление коснулось и рынка Казахстана: в сентябре дилерами страны было реализовано 10,5 тыс. легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники — лишь на 3,3% больше, чем годом ранее.

    Очень показательно в то же время, что пока в РК лишь замедлился рост продаж, в мире отмечен серьёзный спад.

    Так, продажи новых автомобилей в сентябре по сравнению с прошлым годом сократились в целом по миру сразу на 20,3%. Резкое падение продаж было отмечено в Великобритании (на 34,4%), а также в Японии и Италии (на 32,7%). В России продажи в сентябре уменьшились на 22,6%.

    Кроме дефицита полупроводников, необходимых в производстве автомобилей, на спад продаж новых автомобилей во всём мире влияет целый ряд факторов: логистические проблемы, энергетический кризис в Великобритании и Китае, рост стоимости сырья — в частности дефицит магния — и другие.

    В большинстве стран мира спад продаж новых автомобилей в сравнении с прошлым годом наблюдается четыре месяца подряд.

    В целом, в текущем 2021 году в РК прогнозируются продажи в районе 110–115 тыс. новых автомобилей, что на 18%–24% выше прошлогоднего показателя. Для сравнения: в соседней России рост продаж новых автомобилей по сравнению с 2020 годом, по прогнозам, составит лишь 5%–7%, в Китае — и того меньше, всего 4%.

    В целом казахстанский автобизнес с проблемами авторитейла справляется лучше, чем в ряде других стран, в первую очередь за счёт переговоров с производителями об увеличении квот на поставку импортных автомобилей и комплектующих для отечественных автопроизводителей.

    Независимо от ограничений, связанных с «коронакризисом», продажи новых «железных коней» в РК показывают существенный рост. Прогноз по продажам на 2022 год — 150–160 тыс. авто.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Промышленность Экономика Транспорт
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