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    • Продажи электрообогревателей увеличились в Германии

    4 Августа 2022 14:53

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Предстоящий энергетический кризис уже встревожил жителей Германии, которые практически раскупили все электрические обогреватели в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kimdeyir.

    Согласно сведениям агентства по анализу рынка GFK, за первые шесть месяцев 2022 года было закуплено 600 тыс. электронагревателей. Продажи выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Владелец розничной сети Eisen Doring Фрэнк Доринг признал, что за последние два месяца продажи электрообогревателей значительно выросли и в настоящее время отмечается их дефицит. Возможно, будет поступление техники в сентябре, октябре или ноябре. Однако ни в одной фирме не могут точно сказать, произойдут ли поставки или нет.

    Эксперт по нефти и чистому топливу Томас О'Доннелл отметил, что этой зимой стране понадобится 30% топлива. Предполагается, что в Германии уровень регулировки термостатов будет понижен с 22 до 17 градусов по Цельсию.


    Фото: ru.euronews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Германия #Кризис #Мировые новости
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