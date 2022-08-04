Продажи электрообогревателей увеличились в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Предстоящий энергетический кризис уже встревожил жителей Германии, которые практически раскупили все электрические обогреватели в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kimdeyir.

Согласно сведениям агентства по анализу рынка GFK, за первые шесть месяцев 2022 года было закуплено 600 тыс. электронагревателей. Продажи выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Владелец розничной сети Eisen Doring Фрэнк Доринг признал, что за последние два месяца продажи электрообогревателей значительно выросли и в настоящее время отмечается их дефицит. Возможно, будет поступление техники в сентябре, октябре или ноябре. Однако ни в одной фирме не могут точно сказать, произойдут ли поставки или нет.

Эксперт по нефти и чистому топливу Томас О'Доннелл отметил, что этой зимой стране понадобится 30% топлива. Предполагается, что в Германии уровень регулировки термостатов будет понижен с 22 до 17 градусов по Цельсию.





Фото: ru.euronews.com



