Продажи авто на новых источниках энергии удвоились в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае продажи авто на новых источниках энергии (NEV) почти удвоились в 2022 году, достигнув отметки в 6,89 млн единиц. Такие данные в четверг приводит Ассоциация автомобильной промышленности Китая (CAAM), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным CAAM, в 2022 году в Китае продано 6,89 млн единиц NEV-автомобилей с ростом на 93,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в декабре 2022 года в Китае продали более 800 тысяч единиц NEV-автомобилей.

При этом объем производства электрокаров в Китае превысил 7,06 млн единиц (+ 96,9%).

По итогам 2022 года доля авто на новых источниках энергии на рынке Китая превысила 25%.

Согласно прогнозам Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), доля электромобилей в 2023 году на китайском рынке может составить 36%.



Фото: Синьхуа

