Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Продажи авто на новых источниках энергии удвоились в Китае

    12 Января 2023, 21:07

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае продажи авто на новых источниках энергии (NEV) почти удвоились в 2022 году, достигнув отметки в 6,89 млн единиц. Такие данные в четверг приводит Ассоциация автомобильной промышленности Китая (CAAM), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным CAAM, в 2022 году в Китае продано 6,89 млн единиц NEV-автомобилей с ростом на 93,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в декабре 2022 года в Китае продали более 800 тысяч единиц NEV-автомобилей.

    При этом объем производства электрокаров в Китае превысил 7,06 млн единиц (+ 96,9%).

    По итогам 2022 года доля авто на новых источниках энергии на рынке Китая превысила 25%.

    Согласно прогнозам Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), доля электромобилей в 2023 году на китайском рынке может составить 36%.


    Фото: Синьхуа

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Китай сообщил о почти 60 тысячах смертей за месяц, связанных с COVID-19
    На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш
    Президент Перу заявила о причастности к протестам в республике иностранных провокаторов
    Арестован экс-министр юстиции Бразилии
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров