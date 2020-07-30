Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Продажа скота для жертвоприношения разрешена в четырех местах в Уральске

    30 Июля 2020, 09:24

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Продажа скота для жертвоприношения разрешена только в четырех местах Уральска, но в этих местах не будут делать жертвоприношение, как было раньше. Волонтеры будут доставлять часть мяса нуждающимся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации заместителя акима города Уральска Бакытжана Нарымбетова, в этом году праздник Курбан айт, отмечаемый в стране с 31 июля по 2 августа, пройдет в онлайн-формате, учитывая ситуацию с Covid-19.

    Согласно постановлению главного санитарного врача РК от 3 июля, а также постановления главного санитарного врача области от 4 июля запрещено проведение юбилеев, семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Также запрещена организация и проведение забоя, реализация скота с автомашин на территории Уральска, кроме четырех мест определенных акиматом города. Это ТОО «Стабилизационный фонд ЗКО» (Ел ырысы, С.Датов к., 41а), ТОО «Батыс Адал ет» (Вторая молодежная к., 1/6)6 СПК «Шамшырак» (с.Меловые горки) и в районе Специализированного ЦОНа для автовладельцев (п. Зачаганск) можно будет купить жертвенное животное. В этом году в этих местах не будут делать жертвоприношение, как было в предыдущих годах. Можно будет только купить. Если человек захочет отдать часть мяса нуждающимся, то он может позвонить волонтерам по номерам: +7 747 114 18 27; +7 775 570 73 20.

    В период с 31 июля по 2 августа будет приостановлена работа убойных цехов, за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн, определенных главным имамом города Уральска. Также, согласно постановлению, ветеринарная инспекция до 2 августа 2020 года будет усиленно вести государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на территории города, обеспечивать контроль за выполнением пунктов постановления руководителями субъектов предпринимательства, занимающиеся забоем скота.

    Напомним, что в регионе локдаун продолжится до 2 августа – 1 и 2 августа в областном центре не будет работать общественный транспорт и закрыты все рынки, кроме специальных мест для реализации скота.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Религия Безопасность Общество Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане
    День защиты детей отметили в Таразе
    В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    Казахстанские женщины бесплатно обучатся IT-профессиям
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Важное из визита Президента в Алматы