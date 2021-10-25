Продажа и перерегистрация авто будет осуществима в мобильных приложениях четырех банков – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Продажа и перерегистрация авто будет осуществима в мобильных приложениях четырех банков. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна важная задача - цифровизация сферы дорожного движения. Здесь у нас два основных направления – повышение качества и доступности государственных услуг и автоматизация надзора за дорожным движением. Самые популярные среди населения услуги - регистрация транспортных средств (2,5 млн ежегодно) и получение водительских удостоверений (1 млн ежегодно). Раньше на каждую услугу уходило почти шесть часов,

а их оказание было непрозрачным. Поэтому в 2012 году мы открыли спецЦОНы в 16 региональных центрах, и время оказания услуг сократилось до 1,5 часа. В 2019 году мы одномоментно стали их оказывать уже в 103 центрах обслуживания населения по всей стране», – сказал С. Сарсенов.

Замминистра подчеркнул, что при оказании этих услуг полностью исключен какой-либо контакт сотрудников полиции с услугополучателями и работниками ЦОНов. Полицейские лишь проверяют полноту электронных копий документов и осуществляют проверку по криминальным учетам. Это позволило исключить коррупционные риски при оказании услуг. Сейчас права можно поменять в онлайн-формате не только при окончании их срока действия, но и досрочно, при утере или изменении паспортных данных.

Кроме того, по словам С. Сарсенова, в прошлом году в каждом областном центре были установлены станки по изготовлению госномеров, что позволило сократить сроки изготовления «дубликатов» и «заказных» номеров до пяти дней. Буквально два года назад таких станков по стране было всего два, и гражданам приходилось ждать номеров 20-25 дней.

МВД РК активно развивает онлайн-услуги. Одна из наиболее популярных государственных услуг – продажа и перерегистрация авто - выведена в мобильное приложение «Каспи банка», и четверть всех перерегистраций в стране сегодня проходит через это приложение – 2,5 тыс. ежедневно. Сейчас эта услуга выводится в мобильные приложения еще трех финансовых организаций – это «Халык Банк», «Евразийский Банк», «Фридом финанс». Функционал также будет реализован в приложении 102.