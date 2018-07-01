Продавцы: Пытавшиеся снять зеркала с машины Дениса Тена автоворы - настоящие асы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько стоят автомобильные зеркала на Lexus GX460, аналогичный автомобилю, принадлежавшему Денису Тену у официальных поставщиков, и за сколько их можно приобрести на авторынке, узнал корреспондент МИА «Казинформ».

В первую очередь, мы обратились к официальным поставщикам запчастей. Там рассказали, что так называемые «стекляшки» продаются от 5 тысяч тенге. К слову, все продавцы автозапчастей в курсе о шокирующем преступлении, жертвой которого стал прославленный фигурист.

«У него, скорее всего, не гравированные были. Если бы они стояли, то их бы не сняли. Гравированные зеркала не смогут продать. Само новое зеркало будет стоять от 50 тысяч тенге. В городе происходит много таких грабежей: зеркала воруют, потом их продают. На такую машину, как у Дениса Тена, в сборе зеркало стоит от 150 тысяч, оригинал», - рассказали в одном из магазинов запчастей.





По мнению собеседника, если зеркало краденное, то его можно продать тысяч за 50 не больше. У автоворов, как правило, есть свои скупщики краденного, работающие на авторынке.

Между тем корреспондент агентства отправился на крупнейший в городе авторынок, чтобы узнать о стоимости зеркал. После произошедшего на рынке работают полицейские, правда, что именно они выясняют, узнать не удалось.

В беседе продавец одного из бутиков отметил, что проблема с краденными зеркалами существует уже порядка 10 лет. В частности, на самом рынке, утверждает продавец, продают только оригинальные запчасти, а не б/у. Стоимость же краденных зеркал начинается от 100 долларов.





«Если к нам приходят такие дилеры, мы сразу их за шкирку берем, и спрашиваем, где взял? Раньше приходили, а сейчас редко. Хватала их и вызывала полицию. Раньше больше значки приносили, их в основном крали», - сказал продавец.

На рынке продавцы также обсуждают случай с Денисом Теном. По их мнению, автоворы, пытавшиеся снять зеркала с его машины, - настоящие асы, раз пошли на преступление днем.

«Значит, они могут снять автомобильное зеркало за несколько минут», - добавил продавец.

Еще один продавец говорит, что ворованные зеркала могут переделать и доделать и продать уже подороже, к примеру, тысяч за 100. При этом продавцы не считают, что был заказ на зеркала, поскольку подозреваемые вышли на дело днем.





«Тут у них свои клиенты, напрямую не приходят, через свои каналы только действуют. Бывали случаи, ловили автоворов, но они через какое-то время возвращались и продолжали воровать», - рассказали на авторынке.





Напомним, 19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы автоворы нанесли ножевые ранения Денису Тену.

Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько колото-резанных ран. Позже Денис Тен скончался в больнице из-за большой кровопотери.