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    Продавцов контрафактной продукции оштрафовали в Алматы

    19 Августа 2021, 22:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Контрафактные масляные и воздушные фильтры продавали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В адрес фирмы-представителя корпорации «Liqui Moly Gmbh» на территории Казахстана стали поступать многочисленные жалобы от потребителей о том, что на рынках Алматы реализуется некачественная продукция компании.

    Как сообщили в пресс-службе компании, в ходе анализа и мониторинга рынков города Алматы был выявлен факт неправомерного использования физическим лицами товарного знака путем реализации контрафактной продукции в виде масляных фильтров.

    Как отметили в компании, корпорация не производит и никогда не производила масляные и воздушные фильтры.

    Официальным представителем компании и уполномоченным органом по защите прав интеллектуальной собственности было подано обращение для принятия предусмотренных законом мер в отношении правонарушителей.

    13 июля 2021 была проведена проверка в отношении недобросовестных реализаторов контрафактной продукции.

    «В ходе проверочных мероприятий из незаконного оборота было изъято 1237 единиц контрафактного товара в виде воздушных, масляных и салонных фильтров, с незаконно нанесенным товарным знаком на общую сумму 952 950 тенге», - говорится в сообщении компании.

    В отношении реализаторов контрафактной продукции были составлены административные протоколы по статье 158 Кодекса РК об административных правонарушениях.

    Решением специлизированного межрайонного административного суда города Алматы все правонарушители были привлечены к административной ответственности по статье 158 КОАП РК с наложением штрафа 20 МРП и конфискацией контрафактного товара.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Судебный процесс Общество
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