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Продать младенца пытались медработники в Алматинской области

25 Июля 2018 18:35 362
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Продать младенца пытались медработники в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Алматинской области задержали медицинских работников, пытавшихся продать новорожденного, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Как пояснили в областном ДВД, инцидент произошел в Карасайском районе.

«Полиция Алматинской области выявила факт продажи младенца. В результате специальной операции, проведенной силами сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью и полицейскими Карасайского района, задержана группа лиц, организовавших продажу новорожденного ребенка. В отношении задержанных решается вопрос о применении меры пресечения. В качестве подозреваемых лиц в материалах уголовного дела фигурируют медицинские работники местных учреждений здравоохранения. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 135, ч. 2 УК РК, предполагающей торговлю несовершеннолетними. 

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Алматинская область,
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Автор:

Хасан Еспанов

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