Продать младенца пытались медработники в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Алматинской области задержали медицинских работников, пытавшихся продать новорожденного, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как пояснили в областном ДВД, инцидент произошел в Карасайском районе.
«Полиция Алматинской области выявила факт продажи младенца. В результате специальной операции, проведенной силами сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью и полицейскими Карасайского района, задержана группа лиц, организовавших продажу новорожденного ребенка. В отношении задержанных решается вопрос о применении меры пресечения. В качестве подозреваемых лиц в материалах уголовного дела фигурируют медицинские работники местных учреждений здравоохранения. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Также отмечается, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 135, ч. 2 УК РК, предполагающей торговлю несовершеннолетними.
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