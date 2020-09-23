Продал авто и не уплатил налоги за прошлые годы владения им: в Минфине озвучили проблему

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Анализ поступивших обращений показывает, что часто граждане, продав транспортное средство, не снимают их с регистрационного учета в уполномоченном органе либо не переоформляют, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

«Из 1 507 заявок на корректировку налоговых обязательств 1 282 заявки приходятся на проданные в 2020 году транспортные средства, это 86%. Налоговые органы выставили уведомления о задолженности за 2019 год и прошлые годы, но не за 2020 год. Остальные 225 заявок - по проданным транспортным средствам по доверенности», - сообщили в КГД.

Следует отметить, что физические лица самостоятельно исчисляют сумму налога за налоговый период и уплачивают налог не позднее 31 декабря налогового периода.

Для самостоятельного расчета налога на транспортные средства имеется специальный сервис «Налоговый калькулятор» на портале КГД. Он удобен и прост в использовании. Налоговые органы, согласно нормам налогового законодательства, начисляют налог на транспортные средства на основании сведений уполномоченного органа за 2019 год в 2020 году, за 2020 год начисляют в 2021 году.

«Вместе с тем в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране в марте текущего года были приостановлены меры взыскания налоговой задолженности во избежание массового скопления граждан в налоговых органах.

В настоящее время в связи со стабилизацией обстановки в стране и смягчением карантинного режима налоговые органы уведомляют о налоговой задолженности за 2019 год и прошлые периоды, в том числе по проданным транспортным средствам в 2020 году путем массовой рассылки в адрес граждан.

В связи с чем в адрес владельцев, продавших свои транспортные средства без уплаты налоговой задолженности за 2019 год и прошлые периоды, были направлены уведомления о налоговой задолженности», - отметили в комитете.

При этом если транспортное средство не имеется в собственности, для оперативного исправления некорректных сведений разработан сервис корректировки в мобильном приложении «e-Salyq», который можно скачать на «App Store» и «Play Market». С помощью него можно обратиться в уполномоченный орган для снятия транспортного средства либо корректировки сведения.

В случае если после подачи заявления уполномоченный орган внесет корректировки в базу данных, налоговый орган может произвести перерасчет налога, заключили в ведомстве.