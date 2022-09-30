Прочитавший эпос «Манас» в течение 124 часов Рысбай Исаков попал в Книгу рекордов Гиннесса

Значение эпоса «Манас» для всего тюркского мира сохраняет свою высокую актуальность и в наши дни как яркое культурное достояние, которое сохранилось вопреки столетиям. Среди нас много известных сказителей-манасчи из Кыргызстана, Казахстана и Турции, и они представят нам свое исполнение отрывков из древнего эпоса «Манас», - сказал на открытии мероприятия генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.
Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев подчеркнул, что «эпос «Манас» – это героическое сказание, которое веками исполняется в устной форме, и является одним из краеугольных столпов духовной жизни и важным источником вдохновения для кыргызского народа».
Констатируя, что «Манас» отличается от всемирно известных эпосов не только своим объемом, но и глубиной и своеобразием художественного содержания, Омуралиев отметил: «Эпос не только отражает жизнь кыргызского и других тюркских народов, которые соприкасались на протяжении исторического процесса в этнокультурном и экономическом планах, но и содержит также интересные сведения об истории, культуре и географии зарубежных народов и стран, с которыми кыргызский народ имел дипломатические отношения в прошлом».
Главный советник президента Турции Ялчин Топчу подчеркнул важность этого мероприятия для тюркского мира.
Мероприятие было организовано при поддержке ТЮРКСОЙ в рамках IV Всемирных игр кочевников.