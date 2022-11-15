Процессы цифровой маркировки в РК оптимизированы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 ноября по поручению заместителя Премьер-Министра РК Серика Жумангарина Единый оператор подвел промежуточные результаты и продемонстрировал представителям курирующих госорганов планы по улучшению системы цифровой маркировки для предпринимателей, а также «пакетные предложения» для оснащения малого и микробизнеса необходимым оборудованием для обеспечения процессов маркировки товаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра развития цифровой экономики.

В ходе заседания делегация во главе с первым вице-министром торговли и интеграции РК Арманом Шаккалиевым ознакомилась с ходом выполнения поручений согласно протоколу.

С основным докладом выступил управляющий директор проектного офиса при Едином операторе маркировки и прослеживаемости товаров Алмат Исмаилов, который продемонстрировал, как решаются проблемы, которые озвучивают сами предприниматели, а также обозначил статус работы по всем товарным группам.

В частности были продемонстрированы технические решения по работе в системе маркировки для импортеров и производителей обувной продукции. Ранее представители обувного бизнеса выражали недовольство техническими особенностями системы маркировки, в связи с чем Единый оператор проводит систематичные встречи с предпринимателями и работает над решением этих проблем. Например, сейчас упрощается система ввода наименований обуви в каталог для работы с маркировкой.

«Мы провели следующую работу по оптимизации процессов: мы добавили функцию по объединению видов товара, тем самым избавив пользователя от необходимости выбора 100 видов товара. Также мы обеспечили автозаполнение полей на основе предыдущих документов, то есть провели работу с автоматизацией данных, чтобы не заполнять одни и те же поля по несколько раз, система теперь запомнит введенные данные и пользователю не нужно будет вносить их несколько раз. Что касается оформления документов прослеживаемости на основе инвойса: мы полностью поменяли подход и логику системы. На основании этого инвойса импортер выписывает электронные документы в маркировке. Срок реализации - 18 ноября», - поделился Алмат Исмаилов.

В том числе особое внимание было уделено вопросу прослеживаемости лекарственных средств. На встрече была продемонстрирована техническая готовность системы на примере передвижения акта приема и передачи между участниками оборота по маршруту «производитель – дистрибьютор – аптека».

Единый оператор также продемонстрировал первые результаты по разработке пакетного решения для бизнеса, где все процессы маркировки, а также бухгалтерский учет, складской сервис и банковские инструменты как кредит и рассрочка будут интегрированы в одной простой и доступной системе.

Представители делегации во главе с первым вице-министром торговли и интеграции РК Арманом Шаккалиевым задали вопросы и сформировали ряд задач, которые Единый оператор взял в работу.

Напомним, в настоящее время ведется работа по упрощению и улучшению системы цифровой маркировки с учетом комментариев бизнеса. Единый оператор призвал ИТ-сообщество Казахстана к совместному развитию экосистемы цифровой маркировки, чтобы сделать процесс максимально комфортным и адаптивным для бизнеса. В настоящее время проводятся встречи с ИТ-компаниями и прорабатываются планы по интеграции систем.