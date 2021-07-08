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    Процесс получения ЭЦП планируют упростить в Казахстане

    8 Июля 2021, 15:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане до конца года планируют внедрить облачную ЭЦП. Об этом сообщили в «Государственной корпорации «Правительство для граждан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы по-прежнему видим, что большинство людей предпочитают обращаться за услугами в ЦОНы. Анализ услуг показал, что лишь 6 услуг охватывают 75% обращений услугополучателей. Только за 2020 года 4,8 млн граждан пришли за ЭЦП. Это 30% от всех обращений. Министерством цифрового развития совместно с АО НИТ прорабатывается вопрос по внедрению облачной ЭЦП. Данный проект позволит значительно упростить процесс получения ЭЦП. Мы ожидаем, что это решение станет ключевым для перевода людей на онлайн», - сообщил первый заместитель председателя Правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин на брифинге в СЦК.

    Он пояснил, как работает облачная ЭЦП. Суйениш Абдильдин отметил, что облачная ЭЦП будет функционировать по биометрическим данным.

    «С осени прошлого года на мобильном приложении mGov запустили авторизацию и регистрацию посредством биометрических данных. Сама система не будет файловой, ЭЦП будет храниться на удаленных серверах. И по биометрической идентификации ЭЦП будет вызываться и не обязательно постоянно с собой в удостоверении или на флешке, не на компьютере с собой таскать ЭЦП. Люди же теряют флешки, приходят постоянно за обновлением ЭЦП в ЦОНы. В случае с облачной ЭЦП, все это будет храниться в удаленном сервере, и люди при биометрическом подтверждении личности будут автоматически вызывать ЭЦП и подписывать документы», - объяснил первый заместитель председателя «Правительства для граждан».

    По его словам, данный проект будет масштабировано в платформе eGov до конца года. Проектом на сегодня занимается АО НИТ, которые ответственны за портал Электронного правительства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Цифровой Казахстан Общество
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