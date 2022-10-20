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    Процесс полной демаркации казахстанско-российской границы займет 2-3 года – МИД РК

    20 Октября 2022, 12:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди прокомментировал сроки полной демаркации части казахстанско-российской границы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Граница Казахстана и России составляет более 7,5 тысяч километров. Из них 70% демаркировано, оставшиеся 30% находятся в горной зоне. Это займет еще около 2-3 лет. Конечно, процесс определения границ с двух сторон уже завершен. Мы точно знаем, где проходит граница. Остался только процесс демаркации», - сказал Мухтар Тлеуберди в кулуарах Сената.

    Ранее М. Тлеуберди прокомментировал возможность эвакуации сотрудников казахстанского посольства в Киеве.

    «Вопрос полной эвакуации посольства не стоит. Во-первых, в текущей ситуации в Украине мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников. Поэтому сейчас стоит вопрос их передислокации», - сказал Мухтар Тлеуберди на брифинге в кулуарах Сената.

    Кроме того, министр назвал примерное число казахстанцев, находящихся в данный момент на территории Украины.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Правительство РК Россия Мухтар Тлеуберди
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