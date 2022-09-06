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    Процесс по делу о теракте в Ницце начался в Париже

    6 Сентября 2022, 07:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Париже открылся судебный процесс по делу о террористическом акте на Английской набережной в Ницце 14 июля 2016 года. Жертвами нападения радикального исламиста, который на грузовике врезался в людей, стали 86 человек, 458 получили ранения. Исполнитель теракта, выходец из Туниса Мохамед Лахуайедж Бухлель был застрелен полицейскими на месте преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В течении первого дня суд проверил личности восьми обвиняемых и уточнил состав гражданских истцов, их число достигло 865 человек.

    «Я пришла сюда в знак с солидарности с потерявшими близких, и ради себя самой, последние шесть лет я испытываю тяжелое эмоциональное потрясение, поэтому для меня так важно прийти сюда и заявить, что мы живы и мы здесь, не все, но многие, мы должны это сделать», - говорит одна из гражданских истцов Лоранс Брей.

    Не все смогут посетить слушания в Париже, поэтому в Ницце открыты два специальных зала с трансляцией. Процесс продлится до 16 декабря.

    Родственница жертвы теракта Селуа Менси говорит: «Я очень волнуюсь, у меня на сердце тяжесть, мне очень больно. Я очень ждала этого процесса. Может показаться, что шесть лет – это много, но столько времени требуется, чтобы набраться сил и присутствовать на слушаниях».

    Трое обвиняемых находятся в зале заседаний под конвоем. В отношении четверых выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Еще одного подсудимого, который содержится под арестом в Тунисе, представляет адвокат.

    Кадр из видео/ euronews.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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