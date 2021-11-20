Процесс передачи земли в аренду будет переведен в электронный формат – Ербол Карашукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса процесс передачи земли в аренду будет переведен в электронный формат. Об этом рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе прямого эфира «Ошакбаев Live» на телеканале «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, теперь будет возможность передавать в аренду вторым лицам, взятую в аренду землю.

«Также, если вы живете в селе более 5 лет, то имеете право получить землю в аренду. Кроме того, сейчас разрабатывается проект закона о пастбищах. Этот законопроект сейчас находится на рассмотрении Мажилиса. В соответствии с новым законом, предусмотрено сокращение срока возврата в распоряжение государства неиспользуемой земли. В случае принятия закона, срок возврата неиспользуемой земли в распоряжение государства сократится с 2 лет до 1 года», – сказал Е.Карашукеев.

Министр отметил, что в вопросе аренды земли главная задача, стоящая перед Министерством – обеспечение открытости и справедливости, а также предотвращение коррупционных проявлений.

Также министр рассказал о переводе оформления земельных участков в электронный формат. Это делается для обеспечения открытости процесса передачи земли в аренду. Со следующего года земельная инспекция будет подчиняться Министерству сельского хозяйства, ранее она подчинялась местным акиматам. То есть, теперь процесс аренды земли будет оформляться в электронном виде местными акиматами, а разрешение и контроль за эффективным использованием земли будет осуществлять Министерство.

Кроме того, Е.Карашукеев сообщил, что со следующего года будет введена единая система субсидирования сельского хозяйства.