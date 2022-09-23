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    Процентные ставки в США достигли максимума в борьбе с инфляцией

    23 Сентября 2022, 15:00

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Центральный банк США повысил процентные ставки до самого высокого уровня за последние 15 лет, пытаясь снизить стремительный рост цен в крупнейшей экономике мира, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Федеральная резервная система объявила о повышении ключевой ставки еще на 0,75 процентных пункта, подняв целевой диапазон до 3% - 3,25%.

    Это пятое по счету увеличение ставки, которое ФРС взимает с банков за заимствования, с почти нулевой в начале года до 3% впервые с начала 2008 года.

    Этот шаг был предпринят, несмотря на растущее беспокойство по поводу того, что борьба с инфляцией может обернуться резким экономическим спадом.

    Прогнозы, опубликованные ФРС, показывают, что рост в США замедлится до 0,2%, а уровень безработицы вырастет до 4,4%.

    Повышая стоимость заимствований для предприятий и домашних хозяйств, центральные банки намерены снизить спрос на дорогостоящие товары, такие как автомобили, дома или расширение бизнеса, что должно ослабить давление на экономику, приводящее к росту цен.

    Прогнозы, опубликованные ФРС в среду, показывают, что процентная ставка достигнет 4,4% к концу года и продолжит расти в 2023 году, что резко превышает предыдущие прогнозы.

    Аналитики начинают беспокоиться о том, что глобальное повышение ставок, которое отражается на обществе в виде более дорогих ипотечных кредитов и задолженности по кредитным картам, может привести к большему замедлению экономического роста, чем ожидают политики.

    Фото: www.bbc.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Экономика США Мировые новости
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