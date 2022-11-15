Процентную ставку по новой ипотеке планируют изменить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК намерено изменить процентную ставку по ипотеке, предложенной вместо программы «7-20-25», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая, что увеличение базовой ставки Национальным банком РК негативно скажется на ипотечном кредитовании и после обсуждений на портале «Открытые НПА», министерство предлагает субсидировать до 8% годовых ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам. Субсидирование будет применяться к ипотечным программам БВУ (банк второго уровня) со ставкой вознаграждения не более 20% и не более 5% от базовой ставки Национального банка», - говорится в ответе вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулана Дауылбаева на запрос корреспондента агентства МИА «Казинформ».

В случае введения ипотеки в действие по данному варианту, размер процентной ставки, уплачиваемой заемщиком, будет зависеть от того, какой ипотечный продукт оформлен в банке второго уровня. К примеру, если процентная ставка по ипотеке, предоставленной банком, составляет 17%, 8% из них будут погашаться государством в течение 10 лет. Заемщик будет погашать ипотеку под 9% в течение 10 лет.

Министерство предупреждает, что участвовать в данной программе субсидирования можно только через ипотеку со ставкой вознаграждения не более 20% и не более 5% от базовой ставки Национального банка.

Также в ведомстве отмечают, что по данной программе процентная субсидия будет выплачиваться только на 10 лет. Условия новой ипотечной программы министерство опубликовало на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Ранее сообщалось, что министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что в Казахстане планируют презентовать новую ипотечную программу, которая станет альтернативой «7-20-25». В очереди на жилье в РК стоят более 622 тысяч человек.



